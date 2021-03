Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheiben an PKW eingeschlagen

Erkelenz (ots)

Eine Zeugin stellte am Donnerstag, 25. März, gegen 7:25 Uhr, einen beschädigten PKW auf dem Privatparkplatz einer Firma an der Gerhard-Welter-Straße fest. Unbekannte Täter hatten an diesem die beiden hinteren Seitenscheiben eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Da der Fahrzeughalter des Pkw mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) nicht kontaktiert werden konnte, stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten das Fahrzeug zum Eigentumsschutz sicher.

