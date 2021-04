Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Täter nach Diebstahl aus PKW in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12.04.2021) konnten Polizeibeamte zwei Täter nach einem Diebstahl aus einem PKW in Boele in Gewahrsam nehmen. Gegen 02.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass er aus seinem Wohnzimmerfenster zwei Männer beobachten kann, die sich an einem Auto in der Kirchstraße zu schaffen machen. Einer der beiden saß zu diesem Zeitpunkt in dem schwarzen Skoda und der Andere beobachtete das Umfeld. Anschließend gingen sie in Richtung der Hagener Straße, wo sie durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden konnten. Zeitgleich konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug vermutlich nicht abgeschlossen war und Kleingeld daraus gestohlen wurde. Die beiden 27- und 40-jährigen Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen gegen sie ein. (sen)

