Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer beim Wenden mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Samstagmittag (25.09.2021) an der Kreuzung Waiblinger Straße / Daimlerstraße beim Wenden mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Mann war gegen 12:35 Uhr mit seinem Pkw VW Golf in der Waiblinger Straße vom Wilhelmsplatz kommend in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und wendete offenbar verbotenerweise auf Höhe der Daimlerstraße. Hierbei stieß er mit der parallel fahrenden Stadtbahn U13 im Kreuzungsbereich zusammen, als diese die Daimlerstraße überquerte. Das Auto wurde von der Stadtbahn etwa 15 Meter mitgeschleift. Hierbei zogen sich der Fahrer und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Am Pkw entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es bis 13:50 Uhr zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Stadtbahnverkehr.

