Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: -Stuttgart/Heilbronn

Stuttgart (ots)

Bezüglich vier Personen, welche am 23. September aus dem geschlossenen Maßregelvollzug des Klinikum am Weissenhof in Weinsberg bei Heilbronn geflüchtet sind, verweisen wir auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5030127

Eine der flüchtigen Personen wurde in der Stuttgarter Innenstadt gesehen.

Zeugenhinweise werden vom Polizeipräsidium Heilbronn unter der Rufnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell