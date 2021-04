Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Stadthäger mit 2,56 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 22.04.2021,um 07:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen auf der Enzer Straße einen Mann auf seinem Kleinkraftrad. Ein Zeuge hatte den in deutlichen Schlangenlinien fahrenden Rollerfahrer bei der Polizei gemeldet. Schon während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten einen starken, von dem Fahrzeugführer ausgehenden Alkoholgeruch war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigt die Vermutung - er zeigte einen Wert von 2,56 Promille an. Außerdem stelle sich heraus, dass der 47-jährige Stadthäger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann musste die Polizisten zu deren Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

