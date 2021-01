Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1141/ K1684/ Unterriexingen: 22-jähriger Mazda-Lenker fährt von Fahrbahn in Holzschuppen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr am Donnerstag gegen 18:00 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Mazda im Bereich der Landesstraße 1141 (L1141) und der Kreisstraße 1684 (K1684) bei Unterriexingen von der Fahrbahn in einen Schuppen. Der junge Mann kam über die L1141 aus Richtung Sachsenheim und fuhr auf die Unterriexinger Straße ein. Hierbei übersah er wohl den Einmündungsbereich und schoss über die gegenüberliegende Fahrbahnseite hinaus in ein Gartengrundstück. Dabei durchbrach er eine Hecke und kollidierte mit einem Holzschuppen. Während der junge Mann mit dem Schreck davonkam, wurden der Mazda und der Holzschuppen vollständig beschädigt. Die Sachschäden am Pkw belaufen sich auf etwa 10.000 Euro, während die Schäden am Schuppen bislang noch nicht beziffert werden konnten. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und musste geborgen werden.

