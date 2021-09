Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eierwerfer an der B64 in Höxter?

Höxter (ots)

Haben Unbekannte an der B64 in Höxter Eier auf fahrende Autos geworfen? Nach einem Vorfall am Sonntag, 29. August, ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Eine Autofahrerin aus Beverungen war am Sonntag, 29. August, gegen 19.30 Uhr auf der Entlastungsstraße in Höxter in Fahrtrichtung Godelheim unterwegs. Zwischen Friedhofsbrücke und der Kreuzung Stummrigestraße vernahm sie während der Fahrt einen lauten Knall im Bereich der rechten Fahrzeugseite, setzte aufgrund starken Regens ihre Fahrt aber fort. Als sie später ihren weißen Opel Insignia in Augenschein nahm, stellte sie an der hinteren rechten Tür mehrere Kratzer und eine gelbliche Farbe fest. Anscheinend handelt es sich dabei um Reste von Eigelb.

Demnach gehen die Fahrerin und das Verkehrskommissariat davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter in Höxter Eier auf die Fahrbahn geworfen hat. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten, sie sollten sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell