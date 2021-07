Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebe stehlen Abgaskatalysatoren von geparkten Autos (13.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gleich zweimal haben unbekannte Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag an Autos Abgaskatalysatoren ausgebaut. Unbekannte entwendeten die Bauteile jeweils an einem Mercedes A 140, der in der Sebastian-Kneipp-Straße vor dem Haus Nummer 118 parkte und von einem auf der Hornberger Straße vor dem Haus Nummer 5 abgestellten BMW 520i. Abgaskatalysatoren enthalten seltene Metalle und sind bei Dieben begehrt, da sie von Metallhändlern zu hohen Preisen angekauft werden. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und zu den beiden Diebstählen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

