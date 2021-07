Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Engen - Autobahnkreuz Hegau) Auto ins Schleudern geraten und von der Autobahn abgekommen - Polizei sucht Unfallzeugen

BAB 81, Engen - Autobahnkreuz Hegau, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau auf der Bundesautobahn A 81 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Unfallzeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr eine 41-jährige Frau zusammen mit einem 44 Jahre alten Beifahrer in einem VW Polo auf der A 81 von Engen in Richtung Singen, als der Polo aus bislang nicht bekannter Ursache ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte der Wagen mit der Betonmittelschutzplanke, querte dann die beiden Fahrstreifen sowie den Standstreifen der A81 und kam nach rechts von der Autobahn ab. Dort blieb der schon ältere Polo erheblich beschädigt in der angrenzenden Begrünung stehen. Bei dem Unfall zogen sich die Fahrerin und der Beifahrer des Polos leichte Verletzungen zu und mussten von den eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss der Unfallaufnahme um den Abtransport des mit rund 3000 Euro total beschädigten Polos. Zur Klärung der genauen Unfallursache bittet nun die Polizei um Zeugenhinweis. Verkehrsteilnehmer, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei mit Sitz in Mühlhausen-Ehingen (07733 9960 0) in Verbindung zu setzen.

