POL-ESW: Pressebericht 13.07.2021 - 3

Diebstahl von Kettensäge; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben unbekannte Täter in Wanfried-Altenburschla aus einem Garten in der Wanfrieder Straße eine Stihl-Kettesäge (Modell MS 881) im Wert von 1000 Euro geklaut. Der Diebstahl geschah bereits Samstag, 03.07.2021, zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizeisucht Zeugen

Wie heute angezeigt wurde, haben Unbekannte von einem Fahrradabstellplatz eines Schulgeländes in der Bahnhofstraße ein mittels Schloss gesichertes Mountainbike MTB Scott Aspect 730 in den Farben dunkelgrün/gelb geklaut. Das Rad hat einen Wert von 940 Euro. Der Diebstahl geschah bereits am vergangenen Freitag zwischen 07.40 Uhr und 17.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr haben unbekannte Täter in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen bei einem schwarzen Mercedes Benz CL 500 eine Fensterscheibe auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

