Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einladung zum Pressetermin am 12.5.: Konstanzer Stadtbus wirbt mit Präventionsbotschaften für Sicherheit der Radfahrenden

Konstanz (ots)

Die Unfallzahlen bei den Fahrradfahrern sind im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund des durch die Pandemie veränderten Freizeitverhaltens stark angestiegen. Aus diesem Grund nimmt die Landespolizei Baden-Württemberg an der bundesweiten Präventionskampagne "Abgefahren - Ra(d)geber Verkehr" teil, um nochmals auf die besonderen Gefahren für Zweiradfahrer hinzuweisen.

Ein Beitrag zur Kampagne: Das Referat Prävention der Polizei hat in Kooperation mit der Initiative "Gib acht im Verkehr" und der Stadt Konstanz einen Konstanzer Stadtbus mit verschiedenen Grafiken zum Thema "Verkehrssicherheitstipps für Radfahrer" bekleben lassen. Diesen möchten wir Ihnen bei einem gemeinsamen Fototermin mit der Stadt Konstanz gerne vorstellen:

Wann: Mittwoch, 12. Mai, um 10.00 Uhr

Wo: Busdepot der Stadtwerke Konstanz, Betriebshof, Max-Stromeyer-Straße 21-29

Polizeivizepräsident Oskar Schreiber und Erster Polizeihauptkommissar Michael Ilg, Leiter des Referats Prävention, werden Ihnen die Hintergründe der Aktion näher erläutern und stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Als Vertreter der Stadt Konstanz wird Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn teilnehmen.

Zum Pressetermin laden wir Sie herzlich ein und bitten um eine namentliche Anmeldung bis Montag, 10. Mai, unter E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de (Aufgrund der Corona-Verordnung ist eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich.)

Hintergrund der Kampagne:

Jährlich führen die Polizeien der Länder jährlich eine gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion zu einem wechselnden Schwerpunktthema durch. In diesem Jahr stehen die Radfahrenden im Fokus. Aus wichtigem Grund: Der Trend zur Nutzung des Fahrrads als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel, insbesondere die Nutzung von E-Bikes, ist ungebrochen. Mit einer zunehmenden Präsenz im Straßenverkehr hat aber auch fast zwangsläufig die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrenden zugenommen. So stieg deren Zahl im Präsidiumsbereich des PP Konstanz im vergangenen Jahr um knapp 20 Prozent von 768 in 2019 auf 920. Insbesondere der starke Anstieg bei den Fahrradunfällen außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist ein Indiz dafür, dass dieser auf das genannte veränderte Freizeitverhalten zurückzuführen ist, denn hier war ein Anstieg um 92 Prozent zu verzeichnen.

