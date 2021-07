POL-ESW: Pressebericht vom 13.07.21 - 2

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 11:25 Uhr befuhren gestern Vormittag ein 21-Jähriger aus Wanfried und ein 18-Jähriger aus Eschwege die Dünzebacher Straße in Eschwege in Richtung Wiesenstraße. Nach dem Einfahren in den Kreisverkehr musste der 21-Jährige verkehrsbedingt im Kreisverkehr halten. Dies bemerkte der nachfolgende 18-Jährige zu spät und fuhr auf die Anhängerkupplung des Pkws auf. Anschließend verständigten sich beide Fahrer darauf, die Unfallstelle in Kreisel zu räumen und sich zum Personalienaustausch in der Leuchtbergstraße zu treffen. Dort erschien der 18-Jährige jedoch nicht, worauf die Polizei verständigt wurde, die nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Diebstahl von Kupfer

Am 12.07.21, zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr wurden in der Straße "Schützengraben" in Wanfried-Altenburschla von einer Baustelle 40 Meter Kupferrohr entwendet. Neben dem Kupferrohr wurden auch Bauschaum, eine Kabeleinziehhilfe und ein Baueimer gestohlen. Der Schaden wird mit 1038 Euro angegeben. Ein Großteil der Kupferrohe konnten dann am Abend, gegen 18:15 Uhr, durch eine Zeugin in einem angrenzenden Feld wieder aufgefunden werden. Die Polizei in Eschwege bittet daher um Hinweise unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf Parkplatz

Beim Öffnen der Beifahrertür beschädigte ein 53-Jähriger aus Nordhausen einen nebenstehenden geparkten Pkw Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich gestern in der Mittagszeit auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau.

Unfall vor Schule

Um 13:06 Uhr befuhr gestern Mittag eine 48-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Freiherr-von-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte an der Bushaltestelle vor der Schule zu wenden. Dabei übersah sie einen 15-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der mit seinem Kleinkraftroller in Richtung Bergstraße unterwegs war. Dadurch prallte der Roller gegen die Beifahrerseite des Pkws. Der 15-Jährige sowie sein 16-Jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau, stürzten mit dem Roller und verletzten sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 20:08 Uhr wurde gestern Abend ein Fahrzeug mit einem lettischen Kennzeichen in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen angehalten und kontrolliert, nachdem der Fahrer zuvor offensichtlich stark alkoholisiert noch eine Flasche Spirituosen gekauft hatte. Der 55-Jährige Fahrer aus Lettland musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, die Durchführung eines Alkoholtests war nicht möglich. Da alle Bemühungen scheiterten eine Kontaktperson ausfindig zu machen, musste der 55-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

