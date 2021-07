Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.07.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr einen weißen KIA Stonic am Fahrzeugheck im Bereich des linken Kotflügels und des Stoßfängers beschädigt, der auf dem Parkplatz der VR-Bank in der Reichensächser Straße geparkt stand. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die sich unter der Nummer 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege wenden können.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Heute Vormittag hat eine 77-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen einen Unfall verursacht, als sie gegen 10.50 Uhr einer ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 19-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt nahm. Die 77-Jährige wollte vom Bornemanweg kommend auf die Südbahnhofstraße einbiegen, wobei sie von rechts kommende, bevorrechtigte 19-Jährige übersah. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 1900 Euro

Lkw mit Anhänger beschädigt Poller

Ein 54-Jähriger aus Kassel befuhr mit Lkw samt Anhänger heute Morgen um 10.00 Uhr die Straße "An der Bohlenbrücke" in Fahrtrichtung "An der Schlagd". Als der Mann mit seinem Gefährt an der Kreuzung Stubenstraße/An der Schlagd/Brückenstraße der nach rechts abknickenden Vorfahrtstraße in die Straße "An der Schlagd" folgte, erfasste der Anhänger bei dem engen Abbiegevorgang einen Metallpoller auf einem Gehweg. An diesem entstand ein Schaden von 100 Euro. Lkw und Anhänger blieben unbeschädigt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell