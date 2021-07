Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Unfälle mit Kindern auf Fahrrad bzw. Roller; 9-jähriger Junge mit Roller schwer verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

9-Jähriger Junge prallt mit Roller gegen Pkw; Kind schwer verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr kam es in der Borngasse in Oberdünzebach zu einem Zusammenstoß zwischen einem 9-jährigen Jungen auf einem Tretroller und einem Pkw. Im Anschluss musste der Junge mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Laut Unfallbericht war ein 44-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Borngasse aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Weißenborn unterwegs. Der Junge fuhr mit seinem Roller die Borngasse fahrbahnmittig in einem abschüssigen Bereich hinunter und stieß mit dem Pkw des 44-Jährigen zusammen, der im Bereich einer Einmündung auf den Jungen aufmerksam wurde und noch eine Vollbremsung einleitete, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte. Der Junge kam zu Fall und zog sich u.a. Verletzungen am Kopf zu, aufgrund dessen später der Transport des Jungen ins Klinikum nach Göttingen erfolgte. Bei dem Unfall entstand neben einem geringen Schaden von 20 Euro an dem Tretroller an dem beteiligten Pkw ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

13-Jähriger Junge prallt mit Fahrrad gegen Pkw; Schaden 600 Euro

Am Donnerstagmittag befuhr ein 13-Jähriger aus Eschwege gegen 13.20 Uhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg in der Boyneburger Straße aus Richtung Humboldtstraße kommend in Richtung Gartenstraße. Als aus einer Grundstückseinfahrt eine 50-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in gemäßigter Geschwindigkeit in die Boyneburger Straße einfahren wollte, konnte der 13-Jährige aufgrund seiner Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den Kotflügel des Autos. Der Junge blieb bei dem Unfall unverletzt, an dem Fahrrad entstand ein Schaden von 100 Euro, der Wagen der 50-Jährigen wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell