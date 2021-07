POL-ESW: Pressebericht 08.07.2021 - 2

Polizei Eschwege

Pressebericht 08.07.2021

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

16-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle haben die Beamten der Polizei Sontra am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr einen 16-Jährigen auf einem Kleinkraftrad mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Jahnstraße gemessen und anschließend kontrolliert. Der junge Fahrer konnte den Beamten allerdings nur eine Prüfbescheinigung für Mofas bis 25 km/h vorweisen. Eine erforderliche Fahrerlaubnis zum Fahren des betreffenden Kleinkraftrades besaß er nicht, so dass die Beamten neben einem Geschwindigkeitsverstoß auch Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufnehmen mussten.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Braugasse in Sontra von einem weißen Leichtkraftrad der Marke Beta das amtliche Kennzeichen ESW-AS 72 im Wert von 15 Euro geklaut. Die Tat geschah offenbar am Mittwochnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 17.50 Uhr. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Radfahrerin fährt gegen geöffnete Autotür und kommt zu Fall

Heute Morgen gegen 07.20 Uhr hat ein 31-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen seinen Pkw in der Straße "Zu den Weinbergen" geparkt und dann beim Öffnen der Autotür eine vorbeifahrende Radfahrerin übersehen. Die Radfahrerin, eine 17-Jährige aus Witzenhausen, konnte nicht mehr ausweichen und prallte schließlich gegen die geöffnete Tür, wodurch die Frau zu Fall kam. Die junge Frau zog sich bei dem Unfall u.a. ein Hämatom am Schienbein zu. Außerdem klagte sie über Kopf-und Rückenschmerzen und wollte sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An Rad und Pkw entstanden zudem Schäden in noch nicht bekannter Höhe.

