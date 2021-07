Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.07.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Handtasche; Polizei sucht Zeugen

Im Einkaufsmarkt "Kaufland" in der Thüringer Straße in Eschwege ist gestern Nachmittag einer 72-jährigen Seniorin aus Bad Sooden-Allendorf die Handtasche geklaut worden. Die Tat geschah zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr. Die Frau hatte die Handtasche über den Einkaufswagen gehängt, von wo aus die unbekannten Diebe sie in einem unbeobachteten Moment stehlen konnten. Neben der Handtasche fehlt die in der Tasche enthaltene Geldbörse der Frau u.a. mit Bargeld, Führerschein, EC-Karten und diversen Dokumenten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Fahren unter Rauschmitteln; unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs; Polizei ermittelt gegen 27-Jährigen

Ein 27-jähriger Mann aus Treffurt muss sich wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten, welches sich der Mann gestern Nachmittag um kurz vor 15.00 Uhr von einer Familienangehörigen in Wanfried angeeignet hatte. Die Frau schilderte den Vorfall der Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass der Mann sich unerlaubt die Fahrzeugschlüssel genommen hatte und trotz Aufforderung der Frau, das Fahrzeug stehen zu lassen, mit dem Wagen davonfuhr. Die Polizei hatte daraufhin Fahndungsmaßnahmen nach dem 27-Jährigen eingeleitet, der dann gegen 18.45 Uhr wieder bei der Geschädigten erschienen war. Dort konnten die Beamten den Mann vorläufig festnehmen. Aufgrund konsumierter Rauschmittel wurde bei dem Tatverdächtigen im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Der 27-Jährige muss sich nun u.a. wegen des unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Zudem verfügt der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, so dass darüber hinaus auch Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhängig sind.

Polizei Witzenhausen

59-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Gestern Nachmittag haben die Beamten der Polizei Witzenhausen einen Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss festgestellt, als die Beamten ein Durchfahrtsverbot in Neu-Eichenberg kontrollierten. Gegen 16.35 Uhr unterzogen sie einen 61-jährigen Autofahrer einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass im Anschluss eine Blutentnahme bei dem Mann fällig wurde. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell