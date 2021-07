Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.07.2021 -Unfälle-

Polizei Eschwege

Pkw fährt beim Rückwärtseinparken gegen Moped und Motorroller

Ein 76-jähriger Autofahrer aus Weißenborn ist am Montagmittag gegen 13.05 Uhr beim Rückwärtseinparken in der Seminarstraße/Ecke Pfaffenweg versehentlich gegen ein geparktes Moped gestoßen. Das Zweirad fiel zur Seite und fiel gegen einen geparkten Motorroller, der dann ebenfalls zur Seite umfiel. Während das erste Moped unbeschädigt blieb, entstand an dem Motorroller ein Schaden von 500 Euro. An dem verursachenden Pkw entstand zudem ein leichter Streifschaden.

Unfall auf Tankstellengelände; Schaden 500 Euro

Auf dem Gelände einer Tankstelle in Meinhard-Grebendorf ist ein 62-jähriger Autofahrer aus Eschwege nach der Beendigung des Tankvorgangs versehentlich rückwärtsgefahren und hat dabei den hinter ihm wartenden Pkw einer 37-Jährigen aus Wanfried übersehen. Dabei verursachet der 62-Jährige mit seiner Anhängerkupplung einen Frontschaden bei dem anderen Pkw in Höhe von 500 Euro. Der Pkw des Verursachers blieb unbeschädigt. Der Unfall geschah am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach hat ein 26-jährige Autofahrerin aus Großalmerode gestern Abend gegen 22.15 Uhr ein Reh erfasst, was bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 300 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

