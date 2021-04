Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schaufensterscheibe eines Frisörsalons zerkratzt

Pirmasens (ots)

m Zeitraum vom 07.04., 18:00 Uhr, bis 08.04., 09:00 Uhr, zerkratzen unbekannte Täter die Folierung und den Rahmen des Schaufensters eines Frisörsalons in der Hauptstraße 22-24. Der entstandene Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

