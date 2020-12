Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen

Diebstähle in Barbelroth

BarbelrothBarbelroth (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.12.2020, kam es in Barbelroth zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen. Wie uns die Gemeindeverwaltung mitgeteilt hat, wurden ein Mülleimer, eine Markierung für eine Fernleitung, eine Bank, ein Schild (Radweg) und ein Garagentor in der Ortsgemeinde beschädigt. Ein Hinweisschild zum Thema Störche wurde abgerissen und entwendet. Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Geklärt konnte in Barbelroth die Sachbeschädigung auf dem Rasenplatz der Sportvereinigung Oberhausen-Barbelroth.

Am Sonntag, 22.11.2020, wurde der Rasenplatz in Barbelroth beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro angerichtet. Die Insassen eines silberfarbenen Opel Astra fuhren über den Rasenplatz, nachdem sie zuvor ein entsprechendes Video im Internet gesehen hatten. Die Verantwortlichen wurden ermittelt und haben sich beim Vorsitzenden der Sportvereinigung Oberhausen-Barbelroth reumütig gemeldet. Die vier ortsansässigen Heranwachsenden sind bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten, zeigten sich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung geständig und sind bemüht den entstanden Sachschaden wieder gut zu machen.

Ein Tatzusammenhang zu der jetzigen Sachbeschädigungsserie ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht zu erkennen.

