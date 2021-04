Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Dietrichingen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 07.04.2021, 07:25 Uhr. Ort: Dietrichingen, L 480, Kirschbacherhof. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der die L 480 mit einem weißen Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Zweibrücken befuhr, geriet in Höhe des Kirschbacherhofs leicht nach links auf die Gegenfahrbahn, so dass er mit seinem linken Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw stieß und Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR verursachte. Der unbekannte Lieferwagen setzte seine Fahrt in Richtung Zweibrücken fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

