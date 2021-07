Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Beim Zurücksetzen mit einem Kleintransporter Fußgänger übersehen (12.07.2021)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Montagabend ist ein 84-jähriger Mann durch einen in der Haldenstraße rückwärtsfahrenden Kleintransporter erfasst und dabei leicht verletzt worden. Gegen 22.30 Uhr wollte der Fahrer VW Crafter Kleintransporters eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens auf der Haldenstraße zurücksetzen. Hierbei übersah der Mann einen 84-jährigen Fußgänger, welcher sich in diesem Moment hinter dem VW Crafter befand. Der Fußgänger wurde von dem zurücksetzenden Fahrzeug erfasst und dabei leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch Passanten und in der Folge durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der 84-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell