Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Geraniendieb gesucht (10.7./11.7.2021)

Engen (ots)

Auf Geranien hatte es am vergangenen Wochenende ein unbekannter Dieb in der Scheffelstraße abgesehen. Dort wurden im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag vier Geranienkästen inklusive Halterung und Pflanzen bei einem Geschäftshaus gestohlen. Hinweise zum Blumendieb sind an die Polizei Engen, Tel. 07733-94090, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell