Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall fordert Blechschaden (13.07.2021)

Königsfeld (ots)

Einen Unfall mit Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Buchenberger Straße. Ein 64-jähriger VW Sharan Fahrer übersah an einer Einmündung einen vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen in einem MAN Lastwagen, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppwagen musste ihn aufladen und abtransportieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell