POL-KN: (L222, Singen) Von Straße abgekommen - Auto überschlägt sich

Leichte Verletzungen hat sich ein 23-Jähriger zugezogen, als er sich heute Nacht gegen 2.45 Uhr mit seinem Auto mehrmals überschlug. Der Mann war auf der L222 von Bohlingen kommend in Richtung Moos unterwegs. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem BMW mehrmals, bevor dieser am Feldrand zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Ebenso wurde ein Leitpfosten aus seiner Verankerung gerissen.

