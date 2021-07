Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Betrunken Auffahrunfall verursacht (12.07.2021)

Moos, Lkr. Konstanz (ots)

Mit über 1,3 Promille Alkohol im Blut hat ein 72-jähriger Mann hinter dem Steuer eines Porsches am Montagnachmittag einen Auffahrunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Radolfzeller Straße und so einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Gegen 13.15 Uhr fuhr der 72-Jährige auf dem Parkplatz in das Heck eines dort wartenden Mercedes und beschädigte dabei beide Fahrzeuge. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 72-Jährigen eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann über 1,3 Promille. Nach einer vorgenommenen Blutentnahme muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Verkehrsunfall verantworten. Der Führerschein wurde einbehalten.

