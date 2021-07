Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Sturz verletzt (12.07.2021)

Konstanz (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz hat sich ein 20-jähriger Radfahrer am Montagabend im Bereich eines Radweges parallel zur Universitätsstraße mehrere Riss- und Quetschwunden an beiden Knien, an den Handinnenflächen und am Kopf zugezogen. Der junge Mann war nach einer Vorlesung an der Universität gegen 17.30 Uhr auf dem Heimweg. Auf einem Gefällstück des Radweges geriet der 20-Jährige auf ein Kiesstück, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Rettungswagen eintreffenden Rettungskräfte wurde der verletzte Biker zur ambulanten Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht.

