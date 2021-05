Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Gengenbach (ots)

Eine 27-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Dienstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Fiat in der Leutkirchstraße leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau gegen 15.45 Uhr ordnungswidrig den Gehweg und dortigen Zebrastreifen auf ihrem Fahrrad fahrend überquert haben. Eine in Richtung Ohlsbach steuernde 58 Jahre alte Autofahrerin konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern und erfasste die Zweiradlenkerin kurz vor dem Parkweg. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell