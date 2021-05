Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Auf Gartenzaun geprallt

Gutach (ots)

Ein 70 Jahre alter VW-Fahrer war am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B33 von Hornberg kommend in Fahrtrichtung Hausach unterwegs. Auf Höhe eines Anwesens in der Hauptstraße kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Gartenzaun. Der Fahrzeuglenker blieb dabei unverletzt, seine 63-Jährige Mitinsassin verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Auto kam an den Abschlepphaken. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 22.000 Euro.

