Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201102.4 Marne: LKW kommt von der Fahrbahn ab

MarneMarne (ots)

Gegen 08.30 Uhr kam ein LKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete halbseitig im Graben. Der 62-jährige LKW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 5 aus Marne kommend in Richtung Helse, als er plötzlich von seinem Weg abkam. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Ladung handelt es sich um mehrere tausend Liter AdBlue (Kraftstoffzusatz für neuere Dieselfahrzeuge). Die Feuerwehren Marne und Helse waren am Einsatzort und kümmerten sich um die Sicherung des Stoffes, von dem offenbar eine kleine Menge ausgelaufen war. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nach ersten Einschätzungen nicht. Durch die später anberaumte Bergung der Ladung und des Fahrzeugs bleibt die Bundesstraße 5 für unbekannte Zeit voll gesperrt.

Die Polizei ist noch dabei, die genaue Unfallursache zu ermitteln.

