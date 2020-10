Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Schlange auf dem Dach

Kleinfischlingen (ots)

Am 22.10.2020 wurde der Polizeiinspektion Edenkoben gegen 14:30 Uhr eine Schlange in einem Hof in Hauptstraße in Kleinfischlingen gemeldet. Hiernach sei die Schlange "über einen Meter lang und dick wie ein Gartenschlauch". Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten ahnte die Schlange böses und verzog sich kurzerhand über eine Regenrinne aufs Dach des Anwesens. So leicht gaben sich die Beamten jedoch nicht geschlagen. Mittels eines Keschers wurde die Schlange dazu bewegt ihr sonniges Plätzchen in luftiger Höhe zu verlassen. Unten angekommen konnte die Schlange, eine Ringelnatter, in einer Box eingefangen und fernab von Höfen und Dächern in die Natur entlassen werden.

