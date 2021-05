Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Drei Fahrzeuge beteiligt

Kehl, Sundheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmittag auf der L75 unweit des südlichen Ortseingangs von Sundheim ist die Landstraße derzeit voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lenker eines Volkswagen gegen 14.15 Uhr auf die Landstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines weiteren VW-Fahrers, der zu diesem Zeitpunkt von Kehl kommend in Richtung Goldscheuer unterwegs war. Im Zuge der anschließenden Kollision wurde der mutmaßliche Unfallverursacher zur Seite geschleudert, kollidierte hierbei mit dem Mercedes eines dritten Verkehrsteilnehmers und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Vorfall trugen nach aktuellem Sachstand der mutmaßliche Unfallverursacher, seine Beifahrerin sowie der Fahrzeugführer des zweiten VW Verletzungen davon. Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg kümmern sich momentan um die Unfallaufnahme. In diesem Zusammenhang ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell