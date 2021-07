Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Schlägerei

Gesuchte stellen sich nach Zeugenaufruf der Polizei (13.07.2021)

Bräunlingen (ots)

Am Samstagabend kam es in der Dögginger Straße bei einer Hütte in der Nähe des "Schwalbenhofs" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen (wir berichteten). Nachdem die Polizei einen Zeugenaufruf startete, haben sich die Gesuchten jetzt freiwillig selbst bei den Ermittlern gemeldet und eine Gegendarstellung zum Streithergang abgegeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

