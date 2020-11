Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannte brachen drei Autos in Bornheim-Kardorf auf

BonnBonn (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Wochenende auf der Theo-Dickopp-Straße in Bornheim-Kardorf drei Autos auf. Zwischen Freitag (27.11.2020), 17:30 Uhr und Samstag (28.11.2020), 11:00 Uhr, machten sich die Unbekannten an den Fahrzeugen zu schaffen. Sie brachen jeweils die Türen auf, durchwühlten das Wageninnere und entwendeten aus zwei Autos Wertsachen, darunter einen Rucksack sowie eine Geldbörse.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 35 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

