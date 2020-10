Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) S-Klasse kommt von der Fahrbahn ab (19.10.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einer Probefahrt aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der neuwertige S 500 war anschließend nicht mehr fahrbereit, weil der rechte Reifen platzte und die Karosserie Schaden nahm. Der Mann informierte seine Firma und ließ sich abholen, hatte aber versäumt, die Polizei zu verständigen. Dies wurde ihm nun zum Verhängnis. Denn ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei bevor dies ein Mitarbeiter der Firma tat. Die Beamten nahmen nun eine Anzeige wegen Unfallflucht auf und verlangten eine Sicherheitsleistung, da der Fahrer aus dem Ausland kommt. An dem Mercedes beläuft sich der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro, am Verkehrszeichen mehrere Hundert Euro.

