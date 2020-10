Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von nasser Fahrbahn abgekommen - Totalschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Zusammenführung der beiden Fahrbahnen B292/L550. Ein 21-jähriger fuhr mit seinem BMW von Sinsheim in Richtung Waibstadt, als er in einer Rechtskurve bei nasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern gerät und zunächst mit einem Verkehrsschild und der Leitplanke kollidiert, ehe er in die Böschung/Abwasserrinne rutscht. Nach der Erstversorgung durch einen Rettungswagen, war der Mann glücklicherweise nicht verletzt. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von 2.000EUR, am Auto des 21-jährigen entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

