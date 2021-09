Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau mutmaßlich sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag (26.09.2021) am Wiener Platz eine 33 Jahre alte Frau mutmaßlich sexuell belästigt. Die 33-Jährige ging kurz nach Mitternacht über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Wernerstraße. Der Tatverdächtige folgte ihr und fasste ihr im Bereich des Wiener Platzes in den Schritt. Nachdem die Frau sich losgerissen und den Unbekannten angeschrien hatte, flüchtete dieser in Richtung Bahnhof. Alarmierte Polizisten fahndeten ohne Erfolg nach dem Tatverdächtigen. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen über 30 Jahre alten und zirka 160 Zentimeter großen, schlanken Mann mit hellbraunen kurzen Haaren handeln. Zur Tatzeit soll er eine helle Jeanshose und eine hellbraune Trainingsjacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell