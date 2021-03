Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gem. Wiesloch: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer; Unfallhergang noch nicht bekannt, Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Wiesloch (ots)

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ereignete sich auf der L 723 zwischen Wiesloch und Walldorf, in Höhe der Auffahrt zur B 3, ein Verkehrsunfall, an dem auch ein Motorradfahrer beteiligt sein soll.

Über den Unfallhergang, das Schadensausmaß und die Anzahl der Verletzten sowie den Grad der Verletzungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell