POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter versucht Frau Handtasche zu entreißen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt: (ots)

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr versuchte ein Unbekannter einer 59-jährigen Frau im Parkhaus Collini-Center Mulde am Cahn-Garnier-Ufer die Handtasche zu entreißen. Er trat von hinten an die Frau heran und zerrte am Schultergurt ihrer Handtasche. Bei dem Gerangel fiel die Frau zu Boden. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen im Gesicht. Der Unbekannte ließ dann von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit leeren Händen. Über den Mann ist nur bekannt, dass er einen dunklen Kapuzenpullover trug. Das Kriminalkommissariat in Mannheim ermittelt wegen eines versuchten Raubdelikts und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

