Polizei Duisburg

POL-DU: Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Duisburg-RheinhausenDuisburg-Rheinhausen (ots)

Gestern Abend, gegen 22:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Schwarzenberger Straße/In den Peschen in Duisburg Rheinhausen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Es wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschäden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 10000 Euro. Der Kreuzungsbereich wurde ca. 90 Minuten gesperrt. Eine 19 - jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Fiat Punto von der Schwarzenberger Straße links in die Neue Krefelder Straße abzubiegen und schätzte beim Abbiegevorgang die Entfernung des entgegenkommenden schwarzen BMW eines 29 - jährigen Mannes falsch ein. Drei verletzte Personen wurden örtlichen Krankenhäusern zugeführt und nach ambulanter Behandlung entlassen. Die vierte Person begibt sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

