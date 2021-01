Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

DuisburgDuisburg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (7. Januar, 18 Uhr) ist es im Einmündungsbereich der Straßen "Auf der Höhe" und "Am Ruhrdeich" zu einem Unfall gekommen. Eine Fiat-Fahrerin nahm beim Linksabbiegen auf den Ruhrdeich einem von links kommenden Daimler-Fahrer (54) die Vorfahrt. Beide Autos prallten zusammen. Die 23-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

