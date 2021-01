Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Kette vom Hals gerissen - Zeugen gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (6. Januar, 13:30 Uhr) hat eine Unbekannte eine Seniorin an der Aakerfährstraße ausgeraubt. Die Frau sprach die 81-Jährige auf der Straße an und fragte sie nach der Uhrzeit. Unvermittelt riss die Frau der Seniorin die Kette vom Hals und rannte dann in Richtung Wintgenstraße davon. Die Täterin soll etwa 25 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Sie hat schwarze, lange Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

