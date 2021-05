Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefahrenstelle durch Blumenkübel - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (20. Mai) wurde der Polizei gemeldet, dass Jugendliche in Höxter mehrere Blumenkübel auf eine Straße gestellt haben und Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet sein könnten. Die Polizei ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Gegen 02:40 Uhr nahmen Unbekannte auf der Bachstraße mehrere Blumenkübel aus Geschäftseingängen und stellten diese auf die Fahrbahn in Höhe der Einmündung zur Engemundstraße. Die Verursacher konnten von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizisten nahmen die Blumenkübel von der Fahrbahn und beseitigten die Gefahrenstelle. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es bisherigen Erkenntnissen nach nicht gekommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter erbittet Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0. /ell

