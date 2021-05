Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hoher Unfallschaden bei Hohenwepel

Warburg (ots)

Die Polizei ist am Mittwoch, 20. Mai, in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall auf der B 241 bei Warburg-Hohenwepel gerufen worden. Die Fahrer blieben unverletzt, an beiden Autos entstand ein hoher Schaden.

Gegen 05.15 Uhr befand sich ein 52-Jähriger mit seinem VW Touran auf der B 252 und fuhr Richtung Brakel. Ein von der B 241 kommender 26-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte nach links auf die B 252 Richtung Warburg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von einem Abschleppunternehmer abtransportiert werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen ist es während der Unfallaufnahme nicht gekommen. /ell

