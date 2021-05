Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beschädigung von Verkehrsschildern - Zeugenaufruf

Willebadessen (ots)

In Willebadessen bemerkte eine Streifenwagenbesatzung mehrere Schäden an Verkehrsschildern. Aufgrund der Straftat ermittelt die Polizei nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Am Donnerstagmorgen, 13. Mai, fuhr eine Streife auf der Bahnhofstraße und stellte gegen 08.00 Uhr fest, dass ein Wegweiser an einem Kreisverkehr aus der Verankerung gerissen wurde. Der oder die Unbekannten brachen am Abend zuvor oder in der Nacht zudem zwei weitere Verkehrszeichen ab, nahmen zwei Leitpfosten aus der Halterung und verdrehten ein Vorfahrtsschild.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter erbittet Hinweise auf den/die Verursacher unter der Rufnummer 05271/962-0. /ell

