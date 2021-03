Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Konz (ots)

Am 29.03.2021 gegen 10:00 Uhr kam es auf K 133 zwischen Konz und Wiltingen auf der sog. "Wiltinger Kupp" zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr mit ihrem PKW Mercedes-Benz die K 133 von Konz kommend in Richtung Wiltingen, als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW auf ihre Fahrbahnseite geriet. Es kam zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Konz, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf ca. 500EUR.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

