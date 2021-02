Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Besitzer eines Fahrrads gesucht - Foto hängt an

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei sucht den Besitzer eines augenscheinlich wenig genutzten Mountainbikes der Marke Felt, Typ Q 520. Das Fahrrad wurde am Wochenende in Rath sichergestellt. Es besteht der Verdacht des Diebstahls, das Rad konnte bislang aber keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Es hat eine auffällig weinrote Federgabel, ein weinrotes Sattelrohr und weinrote Kettenstreben. Die Bremsen vorne und hinten sowie der Lenker sind weiß. Hinweise werden erbeten an das KK 34 unter der Telefonnummer 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell