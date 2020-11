POL-HAM: Leiter der Polizeiwache Bockum-Hövel in den Ruhestand verabschiedet

Polizeipräsidium Hamm

Nach 45 Dienstjahren verabschiedeten Polizeipräsident Erich Sievert und Polizeirätin Ulrike Horn am 26. November den Leiter der Polizeiwache Bockum-Hövel, Roland Männel, an seinem 61. Geburtstag in den Ruhestand.

1975 begann die Laufbahn des engagierten Ersten Polizeihauptkommissars in Schloss Holte-Stukenbrock und ging über Stationen in Düsseldorf und Dortmund bis er 1981 zum Polizeipräsidium Hamm versetzt wurde.

1991 schloss er ein weiterführendes Studium ab und nahm anschließend Führungsfunktionen in Wachdienstgruppen bei der Polizei im Hochsauerlandkreis wahr.

Der Ur-Bockum-Höveler blieb seiner Heimat bis heute treu und kam 1995 zurück zum Polizeipräsidium Hamm, wo er in verschiedenen Bereichen der Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz und Kriminalität seinen Dienst versah.

Die Geschicke der Polizeiwache Bockum-Hövel lenkte Roland Männel seit 2015. Dabei konnte er sich auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wach- und Bezirksdienstes verlassen. "Es gab in den vergangenen Jahren gemeinsam Einiges zu bewegen. Ich habe hier immer in einem engagierten und motivierten Team arbeiten können."

Und so lautet auch sein Schlussresümee: "Ich war in den letzten Jahren gerne Leiter dieser Polizeiwache und bin davon überzeugt, dass wir zusammen eine gute Arbeit geleistet haben."

Seine neu gewonnene Freizeit möchte der junggebliebene Pensionär gemeinsam mit seiner Frau, den Kindern und Enkelkindern verbringen. Sobald das unbeschwerte Reisen wieder möglich ist, möchte Roland Männel noch viel von der Welt entdecken.(hei)

