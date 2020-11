Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Gartenlaube an der Langen Reihe

Hamm-UentropHamm-Uentrop (ots)

Nach dem Brand einer Gartenlaube an der Straße Lange Reihe am Mittwoch, 25. November, ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Als Feuerwehr und Polizei gegen 21.30 Uhr eintrafen, brannte die Hütte bereits in voller Ausdehnung. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

