Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Melle (ots)

An der Riemsloher Straße, unweit der Johann-Sebastian-Bach-Straße, entwendeten Unbekannte am Dienstag, zwischen 13.15 und 18 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke Victoria, Modell eManufaktur 9.3. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell