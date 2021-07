Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Melle (ots)

Am Samstagmorgen, in der Zeit von 09.30 bis 09.45 Uhr, stieß ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Industriestraße gegen einen grauen Mercedes E 220 D. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich zu melden. Telefon 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell